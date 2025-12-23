На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Жителей Южно-Сахалинска призвали не верить в новое «распоряжение мэра»

В Южно-Сахалинске мошенники рассылают жителям фейковые письма от имени мэрии
tete_escape/Shutterstock/FOTODOM

В Южно-Сахалинске распространяется новая схема мошенничества, построенная на якобы официальной рассылке писем от администрации города. Об этом заявили в пресс-службе мэрии города.

Там отметили, что фейки о новом распоряжении мэра распространяются по трудовым коллективам города. По данным администрации, злоумышленники просят подтвердить вход через портал «Госуслуги».

«Это — мошенники! Администрация города настоятельно просит всех не переходить по неизвестным ссылкам, особенно, если требуется ввести пароль от Госуслуг», — говорится в сообщении.

В начале декабря мэр Москвы Сергей Собянин посоветовал россиянам в случае звонка с неизвестного номера, в котором собеседник представляется как «Собянин», срочно класть трубку и обращаться в полицию.

По словам мэра, такие мошенники в основном сосредоточены на пожилых москвичах — их пытаются обмануть, представляясь, в частности, сотрудниками правоохранительных органов, МВД и ФСБ.

Ранее россиян предупредили о возросшей активности мошенников перед Новым годом.

