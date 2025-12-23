На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Гидрометцентре рассказали о погоде в Москве 23 декабря

В Москве во вторник прогнозируется облачная погода с прояснениями и до -11°C
Mikhail Starodubov/Shutterstock/FOTODOM

В Москве 23 декабря ожидается облачная погода с прояснениями, преимущественно без осадков, и температура воздуха опустится до -11°C. Об этом говорится на сайте Гидрометцентра.

По данным учреждения, днем столбики термометров в российской столице покажут от -11 до -9°C, при этом в ночь на 24 декабря может похолодать до -16°C.

Ветер в городе прогнозируется северо-западный, северный 4–9 м/c. Атмосферное давление будет равно порядка 754 мм ртутного столба.

В Подмосковье температура воздуха составит от -13 до -8°C , а ночью температура может опуститься до -19°C.

До этого доцент Института экологии РУДН Владимир Пинаев рассказал, что в новогоднюю ночь в Москве и Подмосковье прогнозируется снег, столбики термометров покажут до −5°C, что создаст легкий мороз и добавит праздничной атмосферы. Он отметил, что предварительные синоптические модели указывают на температуру немного выше средней для этого периода.

Ранее москвичам спрогнозировали «невероятные» погодные чудеса.

