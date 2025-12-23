В университете в Японии произошел взрыв

В одном из университетов Японии по время уборки произошел взрыв химикатов

В здании Нагоиского университета в Японии произошел взрыв. Об этом со ссылкой на полицию сообщает информационное агентство «Киодо Цусин».

По предварительным сведениям, во время уборки в университете взорвалось химическое вещество. Взрыв произошел в районе Тикуса. В результате происшествия пострадали несколько человек. Информация о причинах взрыва и точном количестве пострадавших пока отсутствует.

11 декабря взрыв прогремел в Пермском национальном исследовательском политехническом университете. По данным Следственного комитета РФ по Пермскому краю, в лаборатории произошла разгерметизация гидродинамического стенда. В результате не выжили мужчина и восьмилетняя девочка. Еще четыре человека получили травмы. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело. С целью установления причины случившегося назначены судебные экспертизы, в том числе пожарно-техническая и судебно-медицинская.

Ранее в Краснодаре на территории КубГТУ взорвался автомобиль.