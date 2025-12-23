Юрист объяснил, могут ли требовать деньги за фото с Дедом Морозом в торговом центре

Юрист Печников: требовать оплату за фото с Дедом Морозом не всегда законно

Требование заплатить за фото с Дедом Морозом, которое человек сделал на свой телефон в торговом центре, может быть как законным, так и незаконным, рассказал юрист Вячеслав Печников. В комментарии «Газете.Ru» он объяснил правомерность подобных действий в зависимости от обстоятельств.

Эксперт подчеркнул, что плата будет правомерной, если ТЦ или организатор мероприятия заранее установили стоимость фотосъемки как услуги. Собственник имущества (ТЦ) или организатор могут оказывать услуги по позированию и отдельно вводить плату за коммерческие видео- и фотосъемки.

«Важно, чтобы посетителей об этом уведомили. Например, повесили объявления, разместили прейскурант или иным способом дали понятную информацию, что фотосъемка платная. В этом случае требование денег за такую услугу будет правомерным», — подчеркнул он.

Если о платной фотосъемке нигде не сказано заранее, а деньги начинают требовать уже после снимка, такие требования могут быть спорными, продолжил Вячеслав Печников.

«Закон о защите прав потребителей (статья 8 Закона РФ от 07.02.1992 № 2300-I) прямо говорит: покупатель должен получить необходимую и достоверную информацию об услугах», — пояснил он.

Есть и еще один момент, обратил внимание эксперт. Сам по себе запрет на фото- и видеосъемку в общественном месте законом не установлен. Поэтому, если Дед Мороз находится в зоне, открытой для свободного посещения, и вы снимаете не портрет с персонажем, а, например, общую атмосферу праздника, где Дед Мороз просто попал в кадр, требование денег тоже может быть неправомерным (п.п. 2 п. 1 ст. 152.1 ГК РФ).

«Однако если Дед Мороз является центральным объектом вашей съемки, это исключение не применяется», — заключил юрист.

Ранее психолог объяснила, стоит ли говорить ребенку, что Деда Мороза не существует.