Российские врачи научились закрывать язвы желудка с помощью ткани сердец телят

В ПГУ предложили использовать ткань сердец телят для лечения язв желудка

zackKOP/Shutterstock/FOTODOM

В Пензенском государственном университете (ПГУ) ученые разработали способ лечения язв желудка и двенадцатиперстной кишки при помощи ткани сердец телят. Об этом «Газете.Ru» рассказали в Минобрнауки РФ.

Перфорация язвы желудка или двенадцатиперстной кишки — осложнение язвенной болезни или симптоматических язв, при котором стенка органа разрушается. В этом месте образуется сквозное отверстие — перфорация, а содержимое органа попадает в брюшную полость, вызывая смертельно опасный перитонит.

Сегодня таких пациентов оперируют различными способами. Самый распространенный — ушивание перфорации с укреплением швов. Существует множество методик укрепления этих швов во время операции. В одной из них имплантируют поверх наложенных швов полипропиленовую сетку. Но организм может отторгнуть ее. К тому же в местах наложения швов после имплантации сетки может возникнуть стеноз (сужение), а также возможно возникновение внутрибрюшных спаек.

Ученые предлагают новый способ укрепления зоны ушивания. Он превосходит по своей эффективности все известные аналоги и сокращает риски возникновения послеоперационных осложнений. На место ушитого перфоративного отверстия медики предлагают накладывать ксеноперикардиальную пластину — это специально обработанная оболочка сердца молодых бычков.

Такой материал биологически инертен и лишен антигенных свойств. Поэтому отторжение организмом этих пластин практически исключено.

«В большей степени усиливает «приживляемость» пластин еще одна инновация: лоскут перфорируют сквозными отверстиями в произвольном порядке. Жидкость, которая в послеоперационном периоде может скопиться в пространстве между полым органом и ксеноперикардиальной пластиной, выходит через эти перфорации в свободную брюшную полость. Этой манипуляцией мы еще более усиливаем «приживляемость», — поделился с «Газетой.Ru» один из разработчиков способа доктор медицинских наук, профессор кафедры «Хирургия» Медицинского института ПГУ Константин Сергацкий.

Ученые-медики из ПГУ первыми в мире применили ксеноперикардиальные пластины при операциях такого рода. Способ прошел исследования, запатентован, внедрен и используется хирургами Пензенской областной клинической больницы имени Н.Н. Бурденко.

