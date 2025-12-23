На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Писториус назвал «документом о разводе» стратегию нацбезопасности США

Глава МО ФРГ Писториус счел документом о разводе стратегию нацбезопасности США
true
true
true
close
Lisi Niesner/Reuters

Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что новая стратегия национальной безопасности США является «документом о разводе» с Европой, и подчеркивает важность стабильности континента для трансатлантических отношений. Его слова приводит Die Zeit.

Писториус затруднился ответить на вопрос, что на самом деле означает новая стратегия Соединенных Штатов.

«Если применять обычные стандарты политической рациональности, можно сказать, что это документы о разводе. Частично это читается как рефлексивный очерк», — заявил министр обороны Германии.

5 декабря Белый дом опубликовал новую Стратегию нацбезопасности США. В этом документе Вашингтон отметил, что сегодня «не вполне очевидно», будет ли Европа обладать армией и экономикой через 20 лет, если сохранит нынешний вектор политического и экономического развития региона.

Также в документе говорится, что Соединенные Штаты стремятся, чтобы европейские страны «восстановили цивилизационную уверенность», а также отказались от «провального стремления к удушающему регулированию».

Ранее Зеленский призвал «наказать» Россию.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Дефицит и отложенный спрос. Что будет с ценами на новостройки в 2026 году
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами