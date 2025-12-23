Писториус назвал «документом о разводе» стратегию нацбезопасности США

Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что новая стратегия национальной безопасности США является «документом о разводе» с Европой, и подчеркивает важность стабильности континента для трансатлантических отношений. Его слова приводит Die Zeit.

Писториус затруднился ответить на вопрос, что на самом деле означает новая стратегия Соединенных Штатов.

«Если применять обычные стандарты политической рациональности, можно сказать, что это документы о разводе. Частично это читается как рефлексивный очерк», — заявил министр обороны Германии.

5 декабря Белый дом опубликовал новую Стратегию нацбезопасности США. В этом документе Вашингтон отметил, что сегодня «не вполне очевидно», будет ли Европа обладать армией и экономикой через 20 лет, если сохранит нынешний вектор политического и экономического развития региона.

Также в документе говорится, что Соединенные Штаты стремятся, чтобы европейские страны «восстановили цивилизационную уверенность», а также отказались от «провального стремления к удушающему регулированию».

Ранее Зеленский призвал «наказать» Россию.