Снижение температуры тела ниже 35°C оказалось смертельно опасным

Резкое снижение температуры тела ниже 35°C может привести к серьезным последствиям для здоровья и даже к смерти. Особую опасность представляет переохлаждение для сердечно-сосудистой системы, так как оно увеличивает риск развития осложнений, в том числе инфаркта миокарда, инсульта и аритмий, рассказала «Газете.Ru» доцент кафедры пропедевтики внутренних болезней №2 Пироговского Университета Эльвира Хачирова.

«Резкое снижение температуры тела ниже 35°C крайне опасно для здоровья. Такое переохлаждение происходит, когда организм теряет тепло быстрее, чем вырабатывает. Такое происходит при погружении в холодную воду, длительном пребывании на морозе или на улице в условиях ветра, который усиливает теплопотерю. Усталость, переутомление, употребление алкоголя, наркотиков являются факторами, которые тоже способствуют переохлаждению организма», — объяснила доктор.

Основной механизм отрицательного влияния переохлаждения на организм — это сосудистый спазм и снижение кровообращения в наружных слоях тела, чтобы сохранить адекватное кровообращение во внутренних органах.

«Особую опасность переохлаждение представляет для сердца, так как сердце — это мышца, которая чувствительна к изменениям температуры. Внезапные изменения электросигналов могут вызвать различные аритмии, усиленное сопротивление сосудов увеличивает нагрузку на миокард. У людей с хроническими сердечно-сосудистыми заболеваниями могут возникнуть инфаркты и инсульты», — заметила доктор.

Но, помимо сердца, переохлаждение влияет на другие органы и системы. Так, снижается сопротивляемость организма инфекциям, увеличивается риск развития воспалительных процессов, вызванных патогенными микроорганизмами.

При переохлаждении зайдите в теплое место, снимите одежду, положите грелки на ключевые части тела, не растирайте кожу, обеспечьте покой и вызовите скорую помощь при необходимости. Профилактика переохлаждения включает ношение теплой одежды, избегание длительного пребывания на морозе, защиту головы и рук, а также отказ от алкоголя в холодную погоду.

Ранее в России нашли способ, как получать на 440 кг больше пшеницы с гектара без химии.