Россияне рассказали, что заставляет их чувствовать себя ценными сотрудниками

Большинство (67%) опрошенных россиян чувствуют себя ценными, когда работодатель прислушивается к их мнению или советам. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного рекрутинговым ресурсом hh.ru (есть у «Газеты.Ru»).

Людям важно понимать, что их точка зрения влияет на процессы и действительно учитывается. Не менее существенную роль играет и материальная сторона: 53% россиян воспринимают как знак признания премии, а 52% — повышение зарплаты. Для многих это становится подтверждением того, что их усилия и достигнутые результаты замечены и оценены по достоинству.

37% респондентов называют важным элементом признания на работе публичное одобрение — когда сотрудника ставят в пример коллегам. Это усиливает мотивацию и укрепляет чувство профессиональной значимости.

Для 30% показательным жестом оказывается лояльность руководства к несущественным отклонениям от регламентов: работники воспринимают это как часть доверительной атмосферы и человеческого отношения. Особенно высоко этот признак ценит молодое поколение. Среди респондентов 18–24 лет его отметили 41%, а среди специалистов 25–34 лет — 38%. Для обеих возрастных групп лояльность руководителя является более значимым индикатором признания, чем выплаты премий или повышение зарплаты. У сотрудников старших возрастов ощущение ценности в большей степени формируется через внимание к их мнению и материальные формы признания. Так, среди респондентов 35–44 лет на значимость учета профессиональной позиции указывают 66%, а на повышение зарплаты — 52%; в группе 45–54 лет — 64 и 51% соответственно. Даже среди сотрудников 55 лет и старше эти показатели остаются высокими — 58% отмечают внимание к своей экспертной позиции и 49% — рост зарплаты.

В разрезе профессиональных категорий видно, какие группы специалистов выделяются по тем или иным критериям. Так, топ-менеджерам в разных направлениях особенно важно внимание коллег к их мнению — это отметили 84%, что является самым высоким показателем среди всех групп. Юристы в большей степени ориентируются на материальные стимулы: 69% выбрали премии как главный признак того, что их вклад замечен. Маркетологи и рекламщики в сравнении с другими профессиями чаще считают повышение зарплаты ключевым признаком того, что работодатель их ценит — так ответили 66% специалистов. Сотрудники розничной торговли чаще других называют публичное признание показателем ценности их работы — так ответили 47% опрошенных. В строительной отрасли выше, чем в других профессиональных группах, выделяют лояльность к несущественным отклонениям от регламентов (46%), воспринимая ее как проявление доверия со стороны руководства.

В опросе приняли участие более 2 тыс. россиян.

