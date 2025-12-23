Названы риски привязки ИНН к банковским счетам россиян

Привязка ИНН ко всем банковским счетам россиян означает, что Федеральная налоговая служба получит автоматический и полный доступ к картине потребления и сбережений каждого гражданина в режиме реального времени. Об этом «Газете.Ru» сказал эксперт по финансам, бизнес-эксперт Pronline Дмитрий Трепольский.

«Это упростит администрирование налогов, но может привести к вопросам со стороны налоговой о происхождении средств при любых крупных переводах между физлицами. Риски также связаны с технической реализацией. Единая база данных — лакомая цель для хакеров. Утечка из платформы «Антидроп» может привести к тому, что злоумышленники получат полный профиль человека: паспорт, ИНН, все счета во всех банках. Кроме того, существует риск ошибочных блокировок», — отметил Трепольский.

По его словам, если алгоритм по ошибке пометит ваш ИНН как подозрительный, вы можете одномоментно лишиться доступа ко всем своим картам и счетам во всех банках, и процесс разблокировки (доказательство, что вы не верблюд) может занять недели.

Банк России намерен обязать банки указывать ИНН клиента при открытии и ведении банковских счетов. Требование, по данным регулятора, будет распространяться не только на новые счета, но и на уже действующие. В ЦБ пояснили, что мера нужна для работы платформы «Антидроп», запуск которой намечен на середину 2027 года.

Ранее сообщалось, что российские банки усилили проверки при переводе крупных сумм.