На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Названы риски привязки ИНН к банковским счетам россиян

Финансист Трепольский предрек тотальную проверку крупных переводов из-за ИНН
true
true
true
close
fizkes/Shutterstock/FOTODOM

Привязка ИНН ко всем банковским счетам россиян означает, что Федеральная налоговая служба получит автоматический и полный доступ к картине потребления и сбережений каждого гражданина в режиме реального времени. Об этом «Газете.Ru» сказал эксперт по финансам, бизнес-эксперт Pronline Дмитрий Трепольский.

«Это упростит администрирование налогов, но может привести к вопросам со стороны налоговой о происхождении средств при любых крупных переводах между физлицами. Риски также связаны с технической реализацией. Единая база данных — лакомая цель для хакеров. Утечка из платформы «Антидроп» может привести к тому, что злоумышленники получат полный профиль человека: паспорт, ИНН, все счета во всех банках. Кроме того, существует риск ошибочных блокировок», — отметил Трепольский.

По его словам, если алгоритм по ошибке пометит ваш ИНН как подозрительный, вы можете одномоментно лишиться доступа ко всем своим картам и счетам во всех банках, и процесс разблокировки (доказательство, что вы не верблюд) может занять недели.

Банк России намерен обязать банки указывать ИНН клиента при открытии и ведении банковских счетов. Требование, по данным регулятора, будет распространяться не только на новые счета, но и на уже действующие. В ЦБ пояснили, что мера нужна для работы платформы «Антидроп», запуск которой намечен на середину 2027 года.

Ранее сообщалось, что российские банки усилили проверки при переводе крупных сумм.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Дефицит и отложенный спрос. Что будет с ценами на новостройки в 2026 году
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами