Брошенные в Норильске дети кормили домашних животных

В Норильске дети, оставленные матерью без присмотра на несколько дней, заботились о домашних питомцах – собаке и кошке. Об этом ТАСС рассказали в главном следственном управлении Следственного комитета Российской Федерации по Красноярскому краю и республике Хакасия.

«[В семье жили] собака, породы стаффордширский терьер, и кот, сейчас они в приюте. Они не были истощены, то есть их кормили», – сообщил представитель следственного управления, уточнив, что заботу о питомцах брали на себя дети. Каким образом и чем именно дети кормили животных – выясняется.

Согласно имеющимся данным, женщина проживала в квартире на улице Бегичева в Норильске вместе со своими тремя дочерьми в возрасте 15 лет, двух лет и одного года, а также с пятимесячным сыном. В период с 14 по 17 декабря 2025 года она покинула квартиру, отправившись к знакомому, и оставила детей без присмотра и еды. Пятимесячный младенец не выжил, двух младших девочек в возрасте двух лет и одного года отправили в больницу. Старшую поместили в социальный приют. В отношении родительницы возбудили уголовное дело.

Ранее родители морили троих детей голодом и оставляли в доме без отопления.