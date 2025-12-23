На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Стало известно об уровне финансирования плана гражданского судостроения в России

«Ведомости»: план гражданского судостроения обеспечен средствами лишь на треть
true
true
true
close
Виталий Аньков/РИА Новости

Перспективный план гражданского судостроения в России на ближайшие 10 лет пока обеспечен финансированием лишь примерно на треть. Об этом со ссылкой на источники сообщает газета «Ведомости».

Всего план предусматривает строительство 2062 судов до 2035 года с расширенным горизонтом планирования до 2038 года. В настоящее время контракты заключены по 358 судам. Построено и передано заказчикам 71 гражданское судно различного назначения. Заказчиками не подтверждены контракты еще на 79 судов. Остальные более 1550 судов являются перспективной потребностью.

По данным источников, строительство 593 судов будет стоить примерно в 3,3 трлн рублей. Из них 1,14 трлн рублей выделит федеральный бюджет, 290 млрд рублей будет получено за счет лизинговых программ, а оставшиеся 1,87 трлн руб. составят собственные средства компаний-заказчиков.

Эксперты отмечают, что стоимость постройки судов в России в 2,5–3 раза выше, чем в Китае. При этом Китай остается безальтернативным поставщиком ряда видов судового комплектующего оборудования, которые поставляются по завышенным из-за санкционных рисков ценам, отмечает эксперт. Низкая производительность труда, значительное отставание в уровне автоматизации и роботизации, а также высокая стоимость капитала и рабочей силы делают российские судоверфи неконкурентоспособными. Поэтому любое массовое строительство судов в КНР может полностью ликвидировать отечественное судостроение.

18 ноября генеральный директор Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Андрей Пучков на церемонии закладки атомного ледокола проекта 22220 «Сталинград» заявил, что Россия вышла на строительство самой большой в истории серии из семи ледоколов.

Ранее в Москве открыли самую современную верфь в России.

