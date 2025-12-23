В украинском Ровно произошел взрыв

Взрывы произошли в городе Ровно на западе Украины на фоне воздушной тревоги. Об этом сообщает украинское агентство «РБК-Украина» в Telegram-канале.

«В Ровно слышны взрывы», — сказано в публикации.

В настоящее время воздушная тревога объявлена в большинстве регионов Украины, в том числе на части территории Ровненской области.

Незадолго до этого взрыв произошел в Харькове.

13 декабря Вооруженные силы России нанесли массированные удары по Одессе, Харькову, Днепру, Николаеву и другим городам Украины. Отмечается, что атаки привели к масштабным отключениям электроэнергии.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее БПЛА ударили по пивзаводу в Черниговской области.