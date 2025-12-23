На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Жителей Урала ожидает серьезное похолодание

Гидрометцентр: в Свердловской области ожидаются аномальные морозы
Maxim Shemetov/Reuters

В Свердловской области объявлено штормовое предупреждение из-за аномальных морозов. Об этом сообщает пресс-служба Уральского гидрометцентра.

По данным синоптиков, аномально холодно будет на севере Свердловской области 23 декабря и на большей части региона 24-27 декабря. Также в эти дни ожидаются снегопады.

«Ожидается морозный период при средней суточной температуре воздуха на 7-13 градусов ниже нормы. Минимальная температура ночью — минус 38 градусов», — говорится в сообщении.

20 декабря Гидрометцентр РФ сообщил, что самые низкие температуры на Земле по итогам суток были зафиксированы сразу в трех населенных пунктах Республики Саха (Якутия).

По данным синоптиков, мировое первенство по холоду занял город Покровск, где температура воздуха опустилась до −51,7°C. Второе место досталось метеостанции Сухана в Оленекском районе Якутии с показателем −49,4°C, третьим стал населенный пункт Крест-Хальджай, где мороз усилился до −48,7°C.

Ранее синоптики предупредили о гололеде в столичном регионе.

