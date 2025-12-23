В России увидели риски «каннибализации кадров»

Главный риск привлечения в России 1,7 млн новых сотрудников в год — «каннибализация» кадров, заявил «Газете.Ru» эксперт по финансам, бизнес-эксперт Pronline Дмитрий Трепольский.

«Каннибализация» кадров означает, что Москва и богатые регионы будут высасывать персонал из периферии еще агрессивнее. Это может привести к деградации сервиса и производства в малых городах. Еще один возможный риск — пересмотр пенсионной системы. Если заменить уходящих на пенсию некем, государство может быть вынуждено либо снова повышать пенсионный возраст, либо стимулировать пенсионеров работать до глубокой старости экономическими методами (например, не индексировать пенсию неработающим, но давать льготы работающим)», — отметил Трепольский.

По его словам, парадоксальный плюс подобного сценария — нулевая безработица и социальная защищенность работающих. В ближайшие семь лет любой человек, готовый работать, будет трудоустроен, пояснил Трепольский. Он добавил, что дискриминация по возрасту исчезнет: работодатели будут держаться за сотрудников 50+ и 60+ лет, переобучать их и предлагать гибкие условия, лишь бы закрыть позиции. Ценность человеческого капитала вырастет, подытожил финансист.

России ежегодно требуется привлекать около 1,7 млн новых сотрудников, чтобы в течение ближайших семи лет компенсировать уход на пенсию 12,2 млн человек. Об этом 3 декабря сообщил глава Минтруда Антон Котяков. По его словам, наиболее острый кадровый голод прогнозируется в обрабатывающих отраслях, строительстве, транспорте, здравоохранении, IT и сфере высоких технологий. Самая напряженная ситуация ожидается в Москве и Подмосковье, а также в Краснодарском и Ставропольском краях.

