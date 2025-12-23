проект

Россиян предупредили об опасности сладких подарков для детей

Врач Морозова: сладкие подарки могут нарушить микробиом кишечника у детей

imagebroker/Global Look Press

Сладкие подарки — привычный атрибут праздников, однако с точки зрения детской аллергологии и педиатрии они представляют серьезные риски для здоровья ребенка. Кроме развития аллергии на конфеты из подарка, есть риск нарушения микробиома кишечника, рассказала «Газете.Ru» старший врач-педиатр АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Екатерина Морозова.

«Прежде всего, опасность заключается в высоком содержании аллергенов: орехов, сои, молочных белков, яиц, глютена — все это компоненты, часто входящие в состав конфет, шоколада, мармелада и других сладостей. У детей с предрасположенностью к атопии даже микродоза может спровоцировать острую аллергическую реакцию — от крапивницы до анафилаксии. Второй аспект — скрытые аллергены. На упаковке указывается «может содержать следы орехов» или «производится на линии, где обрабатываются молочные продукты», что для аллергика критично. Часто родители не проверяют состав, особенно если подарок получен от третьих лиц, что повышает риск непреднамеренного контакта с триггером», — заметила доктор.

Третья проблема — пищевые добавки: красители (например, E102, E110, E122), ароматизаторы и консерванты. Эти вещества способны вызывать псевдоаллергические реакции даже у детей без истинной сенсибилизации. Особенно уязвимы дети младшего возраста, у которых ферментные и детоксикационные системы еще не сформированы.

«Сладкие подарки часто содержат большое количество сахара и трансжиров, что нарушает микробиом кишечника — важный элемент иммунной регуляции. Дисбиоз усиливает проницаемость кишечного барьера, способствуя проникновению аллергенов в кровь и формированию новых сенсибилизаций. Особую группу риска составляют дети с уже установленным диагнозом — бронхиальная астма, атопический дерматит, аллергический ринит. У них употребление сладостей может спровоцировать обострение основного заболевания», — объяснила доктор.

Важно понимать: даже «натуральные» сладости (например, мед, сухофрукты) не являются безопасными. Мед — сильный аллерген и не рекомендуется до 1 года из-за риска ботулизма. Сухофрукты часто обрабатываются диоксидом серы (E220), вызывающим бронхоспазм у астматиков.

«Родителям следует помнить: выбор сладкого подарка — не просто внимание, а ответственность. Лучше отдать предпочтение гипоаллергенным сладостям с четко обозначенным составом или заменить их на альтернативы — книги, игрушки, канцелярию. При наличии у ребенка аллергии необходимо всегда иметь при себе антигистаминные препараты», — заключила доктор.

Ранее россиян призвали сделать выбор в пользу живой елки для обеззараживания воздуха.

