В Совфеде раскритиковали идею трехстороннего управления Запорожской АЭС

Идея совместного управления Запорожской атомной электростанцией (ЗАЭС) представителями США, России и Украины может стать «миной замедленного действия». Об этом в интервью News.ru заявил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров, комментируя соответствующее предложение США.

Сенатор подчеркнул, что Запорожская АЭС находится на территории России, и участие Украины в управлении объектом не соответствует интересам безопасности. Он также выразил сомнения, что Россия согласится на такой формат.

«Я не очень понимаю, каким образом может быть контроль между двумя странами, которые ведут боевые действия... Это будет потенциальная мина замедленного действия. Рано или поздно она полыхнет», — сказал Джабаров.

22 декабря вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что на переговорах по Украине обсуждается вопрос возможного совместного контроля над Запорожской АЭС.

Как сообщает газета The Wall Street Journal (WSJ), украинская сторона согласна лишь на ограниченное участие России в эксплуатации ЗАЭС. Однако реальный контроль над станцией должны осуществлять Украина и Соединенные Штаты.

Ранее Вэнс заявил о признании Киевом неизбежной утраты оставшейся части ДНР.