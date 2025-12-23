В Минобороны назвали количество сбитых за ночь дронов

За минувшую ночь над российскими регионами было сбито 29 украинских дронов. Об этом сообщает Минобороны РФ в Telegram-канале.

«23 декабря дежурными средствами ПВО (противовоздушной обороны. — «Газета.Ru») перехвачены и уничтожены 29 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в сообщении.

14 беспилотников было уничтожено над Ростовской областью, семь аппаратов — над Ставропольским краем, по три беспилотника — над территориями Белгородской области и республики Калмыкия, еще по одному устройству — над Курской областью и Крымом.

До этого губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что системы ПВО отразили ночную атаку беспилотников в восьми районах Ростовской области, жертв и пострадавших нет.

Воздушные цели уничтожались в Чертковском, Октябрьском сельском, Усть-Донецком, Аксайском, Родионово-Несветайском, Константиновском, Тарасовском и Дубовском районах. На земле зафиксированы повреждения забора в хуторе Верхнепотапове и возгорание строящегося дома в станице Грушевской.

Также Telegram-канал SHOT сообщал, что серия взрывов прогремела в пригороде Ростова-на-Дону, предположительно в результате работы систем ПВО. По словам очевидцев, в небе было слышно около пяти хлопков, сопровождавшихся вспышками. Звук от взрывов ощущался даже в Новочеркасске, расположенном в 17 километрах от Ростова.

Ранее в Госдуме предложили признать Украину террористическим государством.