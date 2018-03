Карла Бруни: Саркози допрашивают – жена поет

Карла Бруни в прошлом — одна из знаменитых супермоделей 90-х. Она выходила на подиумы на показах Versace, Chanel, Christian Dior, Givenchy, Paco Rabanne, Sonia Rykiel и Christian Lacroix наравне с Наоми Кэмпбелл, Синди Кроуфорд, Хеленой Кристенсен и другими моделями. Встречалась с Эриком Клэптоном и Миком Джаггером. И всегда хотела петь – ее музыкальная карьера началась в 2000-м, когда она выпустила дебютный альбом Si j'étais elle.

С тех пор она регулярно выступала и записывала альбомы, прерываясь лишь на период президентства Николя Саркози, за которого она вышла в 2008-м: будучи первой леди Франции, она не работала над новыми записями, однако время от времени выступала – в том числе, на праздновании дня рождения Нельсона Манделы, когда в 2009 году ему исполнился 91 год.

На время президентства Саркози приходится и ее актерский дебют в картине Вуди Аллена «Полночь в Париже», где она сыграла экскурсовода музея Родена.

Реклама

И все же полностью посвятить себя музыкальной карьере она смогла, лишь когда на смену Николя Саркози на посту президента Франции пришел Франсуа Олланд: в 2013 году вышел ее четвертый альбом Little French Songs.

Сегодня 50-летняя супруга бывшего президента Франции, находящегося под следствием по подозрению в незаконном получении средств на избирательную кампанию (а в отношении Саркози ведутся сразу несколько расследований) находится в концертном туре – он проходит в поддержку ее нового альбома French Touch, вышедшего в октябре 2017 года. С момента выхода предыдущего альбома прошло четыре года.

Тур стартовал в конце октября 2017 года – 23 октября в Афинах состоялся первый концерт в поддержку French Touch. Тогда она исполнила со сцены песни с нового альбома – каверы на знаменитые песни англоязычных исполнителей, испытавшие на себе «французское прикосновение», среди которых есть вечнозеленые Moon River и Stand By Your Man и неожиданные Enjoy the Silence (Depeche Mode) и Perfect Day (Лу Рида). Спела чувственно и отстраненно, со своим фирменным придыханием.

Следующим большим концертом в поддержку англоязычного альбома, для которого Карла Бруни сама не написала ни одной песни – потому что, по ее собственному признанию, у нее не получается писать тексты по-английски, — стало выступление в Нью-Йорке 16 февраля 2018 года. После тура по США, как певица рассказывала в интервью журналу Vanity Fair, она планировала отправиться в Южную Америку, Европу и, возможно, в Австралию, где она еще никогда не была.

Сейчас бывшая первая леди Франции путешествует с концертами по Европе. Два дня назад, 18 марта, она дала концерт в Гамбурге.

Следующая остановка – швейцарская Лозанна, где концерт должен состояться 28 марта.

При этом где находится Карла Бруни в данный момент – не совсем понятно: в своем инстаграме она выложила сегодня фото с Шарлем Азнавуром, написав: «Дружеский и рабочий момент с великим Шарлем». Однако где произошла встреча, не отмечается.

Пользователи инстаграма, озабоченные судьбой Николя Саркози, не удержались от удивленных комментариев. Помимо восторженных отзывов о «последнем из гигантов французской песни», в инстаграме Карлы Бруни появились высказывания, авторы которых были обескуражены появлением этой фотографии.

«Но кто пишет эти сообщения? – написал один из пользователей. – Не может быть такого, чтобы автор писала в инстаграм, когда ее муж задержан полицией вот уже на 6 часов!!!!????»

«Мужайтесь, — написал другой пользователь. – Ваш муж всегда вызывал страсти и ревность. Мы любим его за энергию, с которой он работает на благо Франции. Как жесток мир политики. Это не ново, но это плохо».

Это уже второй раз за последний месяц, когда члены семьи Карлы Бруни оказываются в затруднительном положении. 15 марта сын певицы Орельен Энтовен пожаловался в передаче Quotidien на антисемитские выпады со стороны зрителей его канала на ютьюбе. 17-летний сын Карлы Бруни и философа Рафаэля Энтовена рассказал, что нападки последовали после того, как он опубликовал на канале ролик, в котором призывал бороться с расизмом.

Реакция матери последовала незамедлительно: она выложила ролик в своем инстаграме и написала: «Так горда своим сыном Орельеном Энтовеном, который в течение пяти лет вместе со своим другом Жюльеном Крессом публикует видео на ютьюб-канале M-Gigantoraptor. Горда его борьбой с равнодушием, заимствованными идеями, расизмом и глупостью. Горда его страстью к науке и истине и, наконец, горда его мужеством».