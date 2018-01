Гопники и фрики оккупировали Париж

Vetements

В этом сезоне дизайнер двух мировых гигантов уличного стиля (помимо Vetements, Демна Гваcалия занимает пост креативного директора Balenciaga) решил, — не в первый, кстати, раз, — последовать примеру Гоши Рубчинского и выбрить моделям уникальную русскую челку.

Это именно тот случай в модной индустрии, когда российские обозреватели сокрушенно качают головой, а весь мир громогласно объявляет новый тренд.

Будь то челка банального гопника или эмблема спортивного бренда на лбу, подобные веяния побуждают произнести фразу, которую человек в здравом уме произносит нечасто: лучше б «под горшок».

Lanvin

Они начали показ с английской шерсти и самого нелюбимого сегодняшними модниками предмета одежды — костюма. Они были полосатыми, в популярную клетку или однотонными. Классический гардеробный дуэт из пиджака и брюк дизайнер Лукас Оссендрейвер назвал «мужественным камуфляжем», который мужчины используют, когда хотят смешаться с толпой. При этом пиджаки удлинил, иногда с моделей свисали наполовину прикрепленные жилеты и прозрачные дождевики — создается впечатление, что дизайнер нарочно хотел запутать зрителей, ведь в таком многообразии форм и паттернов совершенно теряется восприятие каждой вещи в отдельности, остается только образ.

Постепенно костюмы перешли в уличную одежду, но их соединяла единая тематика камуфляжа — напечатанные на ткани снимки леса или классические зелено-серые разводы.

На некоторых массивных асимметричных куртках виднелось слово «Someday» («Однажды»): в различных интервью Оссендрейвер отвечал, что это часть цитаты, которая вдохновила всю команду на создание коллекции «Someday this pain will be useful» («Однажды эта боль будет полезной»). Неоднозначная фраза подчеркнула небезразличное отношение Lanvin ко всему, что сейчас окружает модную индустрию, и ее основная цель — дать заряд поддержки всем, кто в ней нуждается.

Thom Browne

Показ Тома Брауна для своего одноименного бренда произвел впечатление на европейскую публику, пока русские гости показа умиленно закатывали глаза. Не считая экстраординарной и, скорее всего, теплой одежды, на моделях был румянец, красиво нарисованный корнеплодом — родственником свеклы, как у известного Деда и его внучки.

Скорее даже, как у внучки, потому что помимо незамысловатого макияжа на молодых людях красовались по две косички бантиками на концах.

Для неискушенного зрителя стало неожиданностью и то, что в январский бесснежный Париж дизайнер пронес несколько тонн искусственного снега, в получившиеся сугробы воткнул березки и в начале подиума поставил двоих, вероятно, волхвов в белоснежных робах с символикой бренда. Коллекция была названа «Школьными днями», ее отдельные элементы кажутся по-русски родными: несмотря на то, что дизайнер — француз и все действие происходило в 10 минутах от Лувра, варежки на резинке обеспечивают неподражаемый диалог культур.

Dior

Дизайнерский дом Dior однозначно порадовал своих поклонников в новом сезоне. Взяв за основу для коллекции два важных тренда последнего сезона, 90-е и набившее оскомину слово «андрогинность», Крис Ван Аш сумел сделать яркое шоу.

В одном ряду с бледными худощавыми мальчиками, которые даже в идеально сшитых костюмах смотрелись забитыми подростками, публика увидела лица старше двадцати пяти.

Делать показ пригласили моделей, которые ходили на фэшн-шоу модных брендов в Милане, Париже и Нью-Йорке почти три десятка лет назад. Смена поколений, ротация модных веяний, костюмы по переработанным выкройкам женского пиджака конца 40-х годов и хит середины 80-х годов прошлого столетия «Forever Young» группы Alphaville: за свою богатую историю Dior уж точно научился делать хорошее шоу.

Comme Des Garcons

Скандальный дизайнер Рей Кавакубо одела своих моделей в маски динозавров, которые бы свели с ума не одного ребенка.

По иронии судьбы, дизайнер решила создать образ перехода из подросткового возраста во взрослый.

Детали с героями комиксов прослеживались через всю коллекцию, которая отразила как дух модного дома, так и стиль его постоянных клиентов.

Maison Margiela

Легендарный Джон Гальяно, который пришел править бал модного дома Margiela в 2014 году, наконец, сделал свою первую мужскую коллекцию. Дизайнера всегда отличали смелые решения, на которые и рассчитывало его новое руководство. Рикардо Беллини, генеральный директор Maison Margiela, сказал в интервью изданию WWD о том, что Гальяно смотрит в будущее и видит его отражение в ДНК бренда. «Коллекция станет прочной обновленной базой для мужской одежды в премиум-сегменте», - добавил Беллини.

В прошедший вторник модели Maison Margiela продемонстрировали коллекцию под названием «Синергия», так что теперь это слово будет ассоциироваться у российской молодежи не только с ВУЗом, куда берут с низкими баллами ЕГЭ.

Коллекция получилась действительно впечатляющей, помимо трендовых пластиковых элементов на моделях красовались авангардные пальто и костюмы в жизнеутверждающих оттенках желтого, синего и оранжевого - не самая популярная палитра сезона.

Louis Vuitton

Свою последнюю коллекцию для Louis Vuitton дизайнер Ким Джонс представил 18 января. Джонсу «передали» Louis Vuitton от Марка Джейкобса 7 лет назад, после этого традиционный бренд кошельков, сумок и шарфов класса люкс стал мечтой уличных модников. Название бренда прогремело после коллаборации с маркой Supreme, их совместное детище в 2017 году заполонило рынок со скоростью модной чумы последних пяти лет — Гоши Рубчинского. Последний показ посетили дизайнеры Виктория и Дэвид Бекхэм со старшим сыном, певец Джо Джонас, помимо прочих, в первом ряду сидел и Оливье Рустен - креативный директор дома Balmain. Интересные формы и фасоны марки уже не новость для СМИ, но Джонс сумел высказать популярный сегодня протест против гендерных стандартов и сделал вариации мужских сумок по фасонам женских.

Эта идея пришла в голову не только ему: в Милане «женские» сумки держали модели Prada, а в Париже гендерно-нейтральную сумку через плечо несли мужчины Dries Van Noten.

В классических пальто марки закрывали показ неподражаемые супермодели 90-х Кейт Мосс и Наоми Кэмпбелл, которые с последнего показа Versace возобновили свои визиты на модный Олимп. Те же дивы прошлись по подиуму по обе стороны от Кима Джонса, публика встала и встретила его появление бурными овациями, а дизайнер всеми силами старался не расплакаться. «Ушла эпоха», как принято говорить сейчас, но ходят слухи, что скоро мы увидим Джонса в Burberry или Versace.