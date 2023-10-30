Лучшие костюмы звезд на Хэллоуин-2023

В минувшие выходные в мире отмечали Хэллоуин. В этот день принято наряжаться в костюмы, чтобы отпугивать злых духов. Чаще всего люди переодеваются в известных персонажей фильмов ужасов или в преступников, однако в начале 2000-х появилась тенденция становиться на день актерами или певцами.

Зарубежные звезды любят хвастаться подготовкой к празднику и своими костюмами. Так, Пэрис Хилтон предстала в образе певиц Бритни Спирс и Кэти Перри, певица Адель нарядилась Мортишей Аддамс из «Семейки Аддамс», а модель Хейли Бибер была «Крошкой» Пебблс Флинтстоун из мультфильма «Флинтстоуны». Кроме этого, Бибер сделала фотосессию в образе героини картины «Очень страшное кино», который пародирует фильмы ужасов, в том числе «Крик».