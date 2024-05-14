Жителям Сумской области вблизи границы с РФ рекомендовали эвакуироваться

В Сумской области Украины проживающим вблизи границы с Россией рекомендуют эвакуироваться. Об этом сообщает РБК-Украина.

Начальник Сумской областной военной администрации Владимир Артюх заявил, что в Сумской области местным жителям рекомендуют эвакуироваться из 10-километровой зоны вблизи границы с РФ на фоне обстрелов населенных пунктов Белопольской городской общины.

«По предложению военного командования, учитывая интенсивность обстрелов населенных пунктов Белопольской общины, была рекомендована эвакуация в 10-километровой зоне», — заявил он.

По его словам, в прошлом году речь шла о пятикилометровой зоне.

До этого сообщалось, что власти Украины расширяют список населенных пунктов Харьковской области, откуда проводится принудительная эвакуация людей. Об этом заявил глава областной военной администрации региона Олег Синегубов в эфире украинского новостного телемарафона. Отмечалось, что эвакуируют семей с детьми из Харьковского, Богодуховского, Изюмского и Чугуевского районов.

Ранее в ФРГ предупредили о «критических месяцах» для Украины на фоне наступления ВС РФ.