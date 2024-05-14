Эксперты назвали главную цель внезапного визита Блинкена в Киев

Главная цель визита госсекретаря США Энтони Блинкена в Киев – это проверка рациональности траты выделенных средств, именно с этим намерением политик решил лично встретиться с украинским лидером Владимиром Зеленским, убежден политолог Данила Гуреев. Под таким углом поездку американской делегации и представят жителям США, заявил он 360.ru.

Официально Блинкен встретится с Зеленским и проведет переговоры, однако на деле вопрос может оказаться сложнее, хотя по факту главной причиной остается проверка расходов, считает эксперт.

В последнем пакете военной помощи Вашингтон направил Киеву $61 млрд, напомнил Гуреев. Хотя часть этих средств в итоге пойдет на американский ВПК, Украина все равно получит значительную сумму.

«И вот эта часть пропадает куда-то волшебным образом. Влезают украинские чиновники — коррупционная составляющая. Зачастую даже 100% выделенной помощи разворовываются», — заявил политолог.

В качестве примера он привел строительство фортификационных сооружений в Харьковской области, когда на эти цели выделили значительные средства, а работа в итоге не была выполнена. Из-за подобных случаев Блинкен, который защищает в первую очередь интересы своей страны, обеспокоен тем, куда будут направлены вновь выделенные деньги, убежден эксперт.

Однако в целом подобные шаги и контроль со стороны властей США не отразятся на ситуации с коррупцией и растратах выделяемых денег, уверен Гуреев.

Напомним, сегодня стало известно, что Блинкен прибыл с необъявленным визитом на Украину. По данным CNN, он намерен послать «сильный сигнал уверенности» Киеву на фоне неудач ВСУ на поле боя.

Ранее в Кремле оценили визит Блинкена в Киев.