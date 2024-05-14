В Харьковской области начали принудительно эвакуировать людей

Власти Украины расширяют список населенных пунктов Харьковской области, откуда проводится принудительная эвакуация людей. Об этом заявил глава областной военной администрации региона Олег Синегубов в эфире украинского новостного телемарафона.

Эвакуируют семей с детьми из Харьковского, Богодуховского, Изюмского и Чугуевского районов.

«Этот список, соответственно, будем расширять для того, чтобы заблаговременно вывезти эту категорию людей», — сказал Синегубов.

Он уточнил, что это дети-сироты, или дети, которые лишены опеки родителей.

Также газета Politico сообщала, что украинское командование направит пять из десяти бригад, которые сформируют в ближайшие недели, на защиту Киева на фоне успехов российских войск в Харьковской области.

Президент Украины Владимир Зеленский, заслушав 13 мая доклады главнокомандующего ВСУ Александра Сырского и министра обороны Рустема Умерова, назвал ситуацию в Харьковской области одной из «наиболее горячих» на фоне продвижения ВС РФ на этом направлении.

Министерство обороны РФ информировало, что российские войска в течение суток заняли населенные пункты Гатище, Красное, Мороховец и Олейниково в Харьковской области, позднее — Борисовку, Огурцово, Плетеневку, Пыльную и Стрелечью.

Ранее сообщалось, что силы РФ создадут вокруг Харькова окно для выхода ВСУ.