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Лерчек, Бузова и Водонаева: звезды на «Жара Music Awards» в Москве

Церемония вручения премии «Жара Music Awards» прошла на «ЦСКА-Арене» в Москве

Церемония вручения музыкальной премии «Жара Music Awards 2024» состоялась в Москве на площадке «ЦСКА Арена». Награды вручали за музыкальные достижения по итогам 2023 года. Основным лейтмотивом события стал музыкальный олимп.

В номинации «Прорыв года» победу одержала певица Mona. Сергею Лазареву присудили премию за лучший альбом года. Легендой-поп культуры признали Ани Лорак, группой года — Artik & Asti. Главным хитмейкером года стал Jony, главным digital-артистом — Хабиб, а музыкантом десятилетия — Егор Крид.

Певицей года признана Люся Чеботина, певцом года — Мот, а главную награду в номинации «Артист года» забрала Анна Asti.

Ольга Бузова получила награду по случаю 20-летия на телевидении, годовщину она отмечает на этой неделе. Получая статуэтку, певица произнесла долгую речь, в которой обратилась к своим недругам, насмехавшимся над ней. По ее словам, многие из них присутствовали в зале награждения.

«Все наблюдали за моей дорогой, по которой я шла, падала, ошибалась и поднималась. <…> Сейчас я такая, какая есть, со своими достоинствами и недостатками, лишними килограммами, когда я бросала курить. И наоборот шикарным прессом, который я качаю в спортзале сама», — сказала певица со слезами на глазах, после чего в платье и на каблуках опустилась на пол сцены и сделала несколько отжиманий и упражнений для ног.

На церемонии вместе со своими детьми, близнецами Алисой и Богданом, появилась блогер Валерия Чекалина (Лерчек). Она кратко прокомментировала слухи о разводе с Артемом Чекалиным. «Мое сердце занято моей семьей», — заявила она.

Присутствовала на мероприятии и телеведущая Алена Водонаева: в интервью вне сцены она нецензурно высказалась в адрес артистов, которые «уехали из России и поливают Россию грязью».

Кто пришел вручение премии — в фоторепортаже «Газеты.Ru»

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