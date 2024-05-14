Глава МО Британии заявил, что Лондон не поощрит Киев к мирным переговорам с РФ

Правительство Великобритании не будет поощрять Украину к мирным переговорам по урегулированию конфликта и подписанию мирного договора, Киев не должен отказываться от своих территорий. Об этом в интервью Times Radio заявил глава минобороны Великобритании Грант Шаппс.

«Нет никакого смысла в том, чтобы Великобритания пыталась убедить Украину, силой или иным образом, согласиться на отказ от части своей территории. Это решение полностью за Украиной», — сказал Шаппс.

Глава оборонного ведомства Великобритании также подчеркнул, что Великобритания не будет отказываться от поддержки Украины.

До этого Шаппс сообщал, что Великобритания собирается присоединиться к новой европейской системе противовоздушной обороны (ПВО) «Небесный щит» против России. По его словам, проект нужен, чтобы «сбивать ракеты и беспилотники со стороны таких противников, как Россия».

Ранее сообщалось, что ВМС Великобритании получат 6 новых многоцелевых кораблей.