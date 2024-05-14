Госдума поддержит Цивилева на пост главы Минэнерго

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин заявил, что ГД поддержит кандидатуру кемеровского губернатора Сергея Цивилева на пост главы Минэнерго. Об этом сообщает РИА Новости.

«Вопросов нет? Нет. Поддержим? Поддержим», — заявил Володин.

Госдума на пленарном заседании во вторник, 14 мая, рассматривает предложенные премьер-министром Михаилом Мишустиным кандидатуры на посты министров Российской Федерации в новом составе кабинета министров.

До этого сообщалось, что губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев может войти в формирующееся российское правительство. Источники газеты «Ведомости» охарактеризовали его как эффективного управленца, сумевшего разобраться в делах сложной с точки зрения бизнес-интересов Кемеровской области. Одним из признаков грядущего повышения Цивилева источники называли прошедшую сразу после президентских выборов его встречу с президентом РФ Владимиром Путиным.

Ранее были анонсированы перестановки в Минэнерго РФ.