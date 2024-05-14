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Госдума поддержит Цивилева на пост главы Минэнерго

Володин: Госдума поддержит Цивилева на пост главы Минэнерго

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РИА «Новости»

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин заявил, что ГД поддержит кандидатуру кемеровского губернатора Сергея Цивилева на пост главы Минэнерго. Об этом сообщает РИА Новости.

«Вопросов нет? Нет. Поддержим? Поддержим», — заявил Володин.

Госдума на пленарном заседании во вторник, 14 мая, рассматривает предложенные премьер-министром Михаилом Мишустиным кандидатуры на посты министров Российской Федерации в новом составе кабинета министров.

До этого сообщалось, что губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев может войти в формирующееся российское правительство. Источники газеты «Ведомости» охарактеризовали его как эффективного управленца, сумевшего разобраться в делах сложной с точки зрения бизнес-интересов Кемеровской области. Одним из признаков грядущего повышения Цивилева источники называли прошедшую сразу после президентских выборов его встречу с президентом РФ Владимиром Путиным.

Ранее были анонсированы перестановки в Минэнерго РФ.

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