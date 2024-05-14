Польша не будет принимать нелегалов в рамках «Пакта о миграции»

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что Варшава не примет нелегальных мигрантов в рамках принятого Советом ЕС «Пакта о миграции». Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, Польша уже приняла сотни тысяч мигрантов в связи с российско-украинским конфликтом, а также десятки тысяч мигрантов из Белоруссии.

До этого Европарламент проголосовал на сессии в Брюсселе за пакт о миграции и предоставлении убежища, который включает ужесточение миграционных норм Евросоюза.

Данные реформы разрабатываются в ЕС с 2015 года. Свод правил вводит принципы фильтрации мигрантов на границах, упрощает правила их высылки за пределы ЕС. Также документ позволяет странам, не желающим принимать мигрантов по принципу квот, вносить плату в бюджет ЕС.

Венгерский министр по делам ЕС Янош Бока заявил, что 2023 год стал провальным для Евросоюза — его руководство не смогло восстановить мир и поставило содружество на грань войны, забыв о своем населении.

Накануне глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен пообещала бороться с ультраправыми «друзьями Путина» в Евросоюзе, которые хотят «лишить Европу будущего».

Ранее Евросоюз ужесточил въезд для эфиопов.