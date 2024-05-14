В России откажутся от бакалавриата

С 2025 года в России не станет понятия «бакалавр». Об этом заявил исполняющий обязанности главы министерства науки и высшего образования РФ Валерий Фальков, чьи слова приводит РИА Новости.

Согласно информации и.о. министра, образование будет разделяться на высшее и высшее специализированное. Магистратура при этом останется, но будет «совершенно иной», подчеркнул и.о. главы ведомства.

По мнению Фалькова, по некоторым специальностям невозможно получить достойное образование за четырехлетний период обучения.

«Особенно это касается инженеров <...> и по педагогам надо <...> сделать то же самое», — заявил он в ходе пленарного заседания Госдумы.

В материале отмечается, что для ряда направлений необходимо переходить на 5–5,5-летний срок высшего обучения.

В прошлом году помощник президента России Андрей Фурсенко заявил, что дипломы о высшем образовании будут приравнены к дипломам о полном высшем образовании.

Ранее столичный вуз опубликовал ролик о программе казачьего бакалавриата.