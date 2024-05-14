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Адвокат рэпера Vacio не знает о его отъезде из России

Адвокат Попов заявил, что рэпер Vacio не говорил ему об отъезде из России

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Адвокат российского рэпера Vacio Роман Попов в разговоре с «Газетой.Ru» не смог подтвердить, что его подзащитный уехал из России. О том, что Vacio (настоящее имя — Николай Васильев) получил повестку и успел уехать в США, сообщило издание «СтарХит».

«Мне об этом ничего не известно, меня в известность Николай не ставил», — сказал он.

14 мая «СтарХит» со ссылкой на источник сообщил, что Vacio получил повестку в военкомат 13 мая, после чего покинул страну, улетев в Америку.

Рэпер Vacio, ставший одним из самых заметных участников «голой» вечеринки блогерши Анастасии Ивлеевой, был признан виновным по статье о мелком хулиганстве и пропаганде нетрадиционных отношений. Ему дали 15 суток административного ареста и оштрафовали на 200 тысяч рублей. 6 января Vacio снова был арестован на 10 суток.

Коллега певца Яна Джалю также заявила, что рэпер жаловался ей на притеснения и непонимание. Она уверяет, что не видела никаких ограничений ни с чьей стороны.

«Он сказал, что кто-то давит на него. Все уехавшие эту ахинею несут, что на них кто-то давит. Это абсурд — есть какие-то обязательства, ответственность. Мы сами не понимаем, как это произошло», — цитирует девушку Telegram-канал «Осторожно, новости».

В январе Васильева признали годным к военной службе.

Ранее Мизулина возмутилась сравнению Маяковского с «рэпером в носке» Vacio.

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