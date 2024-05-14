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Раскрыты главные ожидания от визита Путина в Китай

Востоковед Карнеев: визит Путина в Китай не решит практические вопросы

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Alexander Zemlianichenko/AP

Визит президента Владимира Путина в Китай важен для динамики отношений двух стран и направлен на укрепление сотрудничества, считает руководитель Школы востоковедения ВШЭ Андрей Карнеев. Практические вопросы – к примеру, проблема с банковскими платежами – решаться в ходе визита не будут, хотя обсудить подобные темы лидеры государств могут, заявил в беседе с НСН руководитель Школы востоковедения ВШЭ Андрей Карнеев.

Напомним, по данным Кремля, Путин запланировал визит в Китай на 16-17 мая. Это будет его первая поездка после прошедших выборов. По мнению Карнеева, у российского лидера и председателя КНР Си Цзиньпина накопилось много вопросов для обсуждения, но главный повод для поездки – это символическая важность в укреплении взаимодействия стран.

«Наверняка есть много тем, которые лидеры должны обсудить. Это и двухсторонние отношения, вопросы наращивания торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, вопросы международной политики, кризис на Украине, региональные сюжеты и, конечно, вопрос с платежами», – перечислил эксперт.

Причем окончательного решения тех или иных проблем, по его словам, ждать не стоит. Так, к примеру, вряд ли будут улажены вопросы с платежами – подобные темы лидеры стран оставят для профильных ведомств.

«Не думаю, что лидеры должны углубляться в технологии банковских расчетов. Важно, что они подтвердят высокий уровень отношений», – пояснил Карнеев, добавив, что визит Путина важен для динамики отношений Китая и России.

В Совфеде до этого визит Путина в КНР назвали «важным политическим мероприятием», заявив, что он определит стратегическое развитие сложной геополитической ситуации на мировой арене.

Ранее сообщалось о планах Путина и Си Цзиньпина подписать совместное заявление и ряд двусторонних документов.

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