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В российском регионе ввели режим ЧС из-за заморозков

В Волгоградской области ввели режим ЧС из-за заморозков

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Александр Кряжев/РИА «Новости»

В Волгоградской области ввели режим ЧС из-за заморозков, оказавших негативное воздействие на посевы. Об этом сообщили в администрации региона.

По информации властей, майские заморозки, возможно, оказали нежелательное воздействие на озимые и яровые культуры. Уточняется, что такие участки фиксировались во многих районах Волгоградской области.

«Режим ЧС регионального характера введен на территории Алексеевского, Быковского, Городищенского, Дубовского, Даниловского, Жирновского, Еланского, Иловлинского, Камышинского, Калачевского, Клетского, Киквидзенского, Котельниковского, Кумылженского, Котовского, Ленинского, Николаевского, Нехаевского, Новоаннинского, Новониколаевского, Ольховского, Октябрьского, Палласовского, Светлоярского, Руднянского, Серафимовичского, Старополтавского, Среднеахтубинского, Урюпинского, Фроловского, Чернышковского муниципальных районов и городского округа города Михайловка Волгоградской области», — указывается в сообщении.

13 мая в Крыму объявили штормовое предупреждение, ожидаются заморозки.

Ранее синоптики предупредили москвичей о грядущем изменении погоды.

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