В Госдуме РФ рассказали, кто получит депутатский мандат Ямпольской

Депутатский мандат Елены Ямпольской, которая возглавляет комитет Государственной думы РФ по культуре, может перейти следующему в списке кандидатов от партии «Единая Россия» Анатолию Иванову. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на члена нижней палаты российского парламента и руководителя центрального исполнительного комитета партии Александра Сидякина.

Журналисты поинтересовались у него, что произойдет с депутатским мандатом Ямпольской после ее перехода в администрацию главы государства. По его словам, ее место в ГД РФ может занять Иванов, но только если он сам не откажется от соответствующего предложения.

«Если откажется, то [мандат перейдет] следующему [в списке кандидатов от «Единой России»] и так далее», — уточнил законодатель.

14 мая президент страны Владимир Путин подписал указ о назначениях на руководящие должности в администрации главы государства. В частности, российский лидер назначил Ямпольскую своим советником. Аналогичные должности сохранили уже занимавшие их Антон Кобяков и глава Совета по правам человека Валерий Фадеев.

Ранее в Кремле анонсировали скорое назначение врио глав регионов, губернаторы которых перешли на работу в федеральное правительство.