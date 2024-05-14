Лавров заявил о росте числа союзников России и Китая в мире

У России и Китая много союзников в мире, их число будет расти. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, передает ТАСС.

По его словам, Москва и Пекин заинтересованы в том, чтобы быть лидерами по установлению демократичного миропорядка.

Глава российского МИД также заявил, что РФ и Китай играют балансирующую роль в мировых делах. Визит президента России Владимира Путина укрепит совместную работу двух стран.

Ожидается, что Путин посетит КНР по приглашению председателя страны Си Цзиньпина в четверг и пятницу, 16 и 17 мая. Это станет первой зарубежной поездкой главы государства после вступления в должность 7 мая.

Согласно предварительному плану поездки, Путин побывает в двух китайских городах — столице страны Пекине и Харбине, столице самой северной провинции Китая Хэйлунцзян, где сохранились множество русских зданий, в том числе православный собор.

В Кремле отмечали, что по итогам визита лидеры двух стран намерены подписать совместное заявление и ряд двусторонних документов. Содержание этих бумаг пока не раскрывается, однако российский президент неоднократно заявлял о важности экономического сотрудничества Москвы и Пекина.

Ранее посол заявил, что в Китае ждут визита Путина.