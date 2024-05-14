Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Лавров заявил о росте числа союзников России и Китая в мире

Глава МИД Лавров заявил, что число союзников России и Китая будет расти

close
100%
Рамиль Ситдиков/РИА Новости

У России и Китая много союзников в мире, их число будет расти. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, передает ТАСС.

По его словам, Москва и Пекин заинтересованы в том, чтобы быть лидерами по установлению демократичного миропорядка.

Глава российского МИД также заявил, что РФ и Китай играют балансирующую роль в мировых делах. Визит президента России Владимира Путина укрепит совместную работу двух стран.

Ожидается, что Путин посетит КНР по приглашению председателя страны Си Цзиньпина в четверг и пятницу, 16 и 17 мая. Это станет первой зарубежной поездкой главы государства после вступления в должность 7 мая.

Согласно предварительному плану поездки, Путин побывает в двух китайских городах — столице страны Пекине и Харбине, столице самой северной провинции Китая Хэйлунцзян, где сохранились множество русских зданий, в том числе православный собор.

В Кремле отмечали, что по итогам визита лидеры двух стран намерены подписать совместное заявление и ряд двусторонних документов. Содержание этих бумаг пока не раскрывается, однако российский президент неоднократно заявлял о важности экономического сотрудничества Москвы и Пекина.

Ранее посол заявил, что в Китае ждут визита Путина.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами