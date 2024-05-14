Белоусов назвал приоритетный вопрос на посту главы Минобороны

Кандидат на пост министра обороны РФ Андрей Белоусов заявил, что начал знакомиться с делами ведомства. Об этом он заявил на пленарном заседании Совета Федерации, передает РИА Новости.

«Я, конечно же, начал знакомиться с делами, там все вопросы первоочередные, других просто нет», — сказал Белоусов.

Он также добавил, что первоочередным вопросом на посту главы министерства обороны является обеспечение вооружением группировок Вооруженных сил России на СВО.

О назначении Андрея Белоусова стало известно вечером 12 мая. Об этом сообщил Совет Федерации, рассказывая, кого российский лидер Владимир Путин предложил взять в новое правительство.

Белоусов уже заявил о проблемах с зарплатами в воинских частях, жильем и госпитализацией военных, раскритиковал избыточную бюрократию при выдаче льгот. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

13 мая настоятель храма Казанской иконы Божией Матери в деревне Пучково (Новая Москва) протоиерей Леонид Царевский назвал Андрея Белоусова настоящим патриотом и честным человеком.

Ранее в Германии сочли «тревожным событием» назначение Белоусова министром обороны.