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Польша выступила за создание комиссии по «российскому влиянию»

Президент Польши Дуда выступил за создание комиссии по российскому влиянию

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Miguel Angelo Pereira/AP

Польша выступила за создание комиссии по «российскому влиянию». Об этом заявил президент страны Анджей Дуда, слова которого передает РИА Новости.

С такой идеей выступил премьер-министр республики Дональд Туск после того, как в Белоруссию выехал польский судья Томаш Шмидт. При этом спикер сейма заявил, что выступает против такой инициативы, так как вопросами шпионажа должны заниматься спецслужбы, а не комиссии сейма.

«Ни для кого не является тайной, что я всегда был сторонником создания такой комиссии», — сказал президент Польши.

10 мая Туск заявил, что власти Польши планируют создать комиссию по расследованию влияния Белоруссии и России на события в стране.

Посол Польши на Украине Ярослав Гузы в этот же день выразил надежду, что Варшава увеличит поставки оружия для Украины.

Отмечалось, что власти Польши выделят более $370 млн на укрепление заграждения, которое было возведено в 2022 году на границе с Белоруссией.

Ранее бежавший в Польшу украинец помог России поразить секретный склад ВСУ.

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