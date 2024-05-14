СПБ Биржа начала процесс разблокировки активов

СПБ Биржа работает над разблокировкой активов российских инвесторов двумя путями. Первый — получение лицензий в американском OFAC для ценных бумаг, попавших под санкции США в ноябре. Торговая площадка поможет клиентам подать индивидуальные заявки, поскольку уже есть примеры успешных обращений. Об этом пишет «РБК Инвестиции» со ссылкой на слова гендиректора биржи Евгения Сердюкова.

«Мы знаем об отдельных положительных решениях при индивидуальных запросах. Поэтому обращения за личными лицензиями сейчас наиболее вероятный сценарий. Юристы разработали шаблон и инструкцию для заявлений, которые до конца мая появятся на сайте разблокировкаактивов.рф.», — отметил гендиректор биржи Евгений Сердюков.

Одновременно СПБ банк готовит в OFAC коллективное заявление на разблокировку всех активов.

«После сбора огромного пакета документов заявление будет направлено в ближайшие недели», — пояснил Сердюков.

Для гонконгских бумаг (около 6% или $200 млн замороженных активов) лицензия OFAC не требуется, считают юристы.

«Ограничения вызваны опасениями контрагентов вторичных американских санкций, хотя эти активы напрямую не затронуты», — добавил топ-менеджер.

До этого Минфин начал изучать возможность обмена замороженных активов на СПБ Бирже.

Ранее ЦБ разъяснил критерии для выкупа иностранных бумаг.