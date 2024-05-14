F-16 из Дании не окажутся на Украине в течение одного месяца

Истребители четвертого поколения F-16 из Дании не смогут оказаться на Украине в течение одного месяца, как планировалось ранее. Об этом сообщает украинская газета «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

Согласно информации издания, речь идет не об одном месяце, а о нескольких «месяцах».

close 100% Алина Джусь/«Газета.Ru»

Накануне премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявил, что истребители F-16 из Дании взлетят над Украиной через месяц. Она также призвала совершать военные транши на Украину быстрее и в большем объеме. Премьер обратила внимание, что ВСУ требуется поддержка боеприпасами и дронами. Она также упомянула о создании военного производства на Украине.

До этого британская газета Standard со ссылкой на высокопоставленный военный источник сообщила, что первые истребители F-16 появятся на Украине уже через несколько недель. По данным издания, это должно произойти к июню-июлю 2024 года.

Ранее глава ДНР заявил о готовности войск РФ к появлению F-16 на фронте.