Беспилотник ВСУ разрушил крышу бани в Белгородской области

Барражирующий боеприпас Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковал город Грайворон в Белгородской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

По словам главы области, дрон-камикадзе рухнул на частное домовладение и сдетонировал, повредив крышу бани. Гладков добавил, что в результате случившегося никто не пострадал, а на месте происшествия работают оперативные службы.

До этого Минобороны РФ сообщало, что около 13:10 мск над территорией Белгородской области был сбит беспилотник самолетного типа. По данным ведомства, его целью были некие российские объекты.

Также 14 мая в Минобороны рассказывали, что за ночь над территорией Белгородской области уничтожили 25 реактивных снарядов. По информации ведомства, средства противовоздушной обороны сбили снаряды реактивной системы залпового огня RM-70 Vampire.

Ранее ВСУ уничтожили дом чиновника в Запорожской области.