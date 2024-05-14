ВСУ обстреляли село Цаповка в Белгородской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли село Цаповка Борисовского района в Белгородской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

По предварительной информации, никто не пострадал. Несколько снарядов попало на территорию сельскохозяйственного предприятия, у ряда корпусов выбиты окна, посекло фасады и кровли, также повредило коммуникации.

Также Гладков сообщал, что украинские войска с раннего утра 14 мая подвергают массированным обстрелам село Щетиновка в Белгородской области. По предварительной информации, в результате обстрела люди не пострадали, многие покинули населенный пункт.

Утром 14 мая в Белгороде и Белгородском районе была запущена сирена ракетной опасности. Находящихся дома граждан призвали не подходить к окнам.

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