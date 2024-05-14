Мурашко сообщил, когда получится решить проблемы кадрового дефицита в медицине

Проблему кадрового дефицита в медицине в теории можно решить за 5-6 лет. Об этом заявил кандидат на должность министра здравоохранения РФ Михаил Мурашко, пишет РИА Новости.

Он отметил, что такой срок возможен при соблюдении определенных требований. В числе этих условий сохранение тенденции, когда врачей в систему здравоохранения приходит работать больше, чем уходит. Также необходимо, чтобы 100% обучающих по целевому набору исполняли свои обязательства и приходили работать на свои места после выпуска из вуза.

До этого российский премьер Михаил Мишустин заявлял, что для снижения показателей бедности в России создадут новую модель оплаты труда бюджетников.

Кроме того, он заявил о намерении пересмотреть контрольные показатели приема в вузы с тем, чтобы выпускники отвечали как требованиям компаний-работодателей, так и экономики в целом. В частности, планируется сделать больший упор на подготовку специалистов рабочих профессий. По словам Михаила Мишустина, они будут всегда востребованы, смогут получать стабильный доход и располагать возможностями для карьерного роста.

Ранее стало известно, что в России растет популярность узких специалистов в телемедицине.