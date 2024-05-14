Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Сбербанке назначили нового старшего вице-президента

Артема Алешкина назначили главой блока Развитие клиентского опыта В2С Сбербанка

close
100%
Пресс-служба Сбера

Бывший топ-менеджер банка «Открытие» Артем Алешкин с 14 мая был назначен старшим вице-президентом Сбербанка и руководителем блока «Развитие клиентского опыта В2С». Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе кредитно-финансового учреждения.

Представители банка отметили, что Алешкин окончил Самарскую государственную экономическую академию по специальности «Финансы и кредит», а также в прошлом изучал инновационный маркетинг в Стэнфорде.

Среди прошлых мест работы нового вице-президента Сбербанка — банки «Открытие» и Home Credit. В «Открытии» он занимал должность заместителя руководителя розничного блока организации, имеет опыт запуска новых продуктов и сервисов для роста клиентской базы.

Председатель правления Сбербанка Герман Греф, комментируя назначение Алешкина, заявил, что в 2024 году Сбербанк «приступил к реализации новой стратегии».

«Сберу предстоит самая большая и технологически сложная трансформация в истории. Желаю Артему и всей команде В2С жизненной энергии, оптимизма и новых открытий на пути к человекоцентричности», — заключил президент Сбербанка.

Ранее выяснилось, что Сбер заработал почти 500 млрд рублей с начала 2024 года.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами