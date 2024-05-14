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Бортников провел заседание Федерального оперативного штаба

Директор ФСБ Бортников провел в Москве заседание Федерального оперативного штаба

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Гавриил Григоров/РИА Новости

Директор ФСБ России Александр Бортников провел в Москве заседание Федерального оперативного штаба. Об этом сообщается на сайте Национального антитеррористического комитета (НАК).

Заседание штаба прошло в режиме видеоконференции. В нем приняли участие руководители и ответственные сотрудники федеральных органов исполнительной власти, руководство ФСБ России, аппарата НАК.

В НАК подчеркнули, что на нем выработаны меры по повышению эффективности взаимодействия федеральных органов исполнительной власти и их территориальных органов в сфере борьбы с терроризмом.

13 мая Александр Бортников посетил Совет Федерации, где прошли консультации по его кандидатуре на пост директора ФСБ.

До этого президент РФ Владимир Путин предложил переназначить его на должность главы спецслужбы.

Ранее в НАК сообщили о терактах, которые были предотвращены с начала 2024 года.

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