Число жертв обрушения дома в Белгороде выросло

Число жертв при обрушении части жилого многоквартирного дома в Белгороде выросло до 17. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.
Из них 14 опознаны. Позже в пресс-службе МЧС подтвердили информацию экстренных служб.
Подъезд многоквартирного жилого дома в Белгороде обрушился с 1-го по 10-й этаж из-за попадания украинского снаряда. В подъезде было 40 квартир. Момент прилета попал на видео. Сохраняется угроза обрушения оставшейся части строения.
В ходе разбора завалов на сотрудников МЧС упала крыша обрушившегося подъезда. Пострадали три спасателя.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков приехал на место обрушения. Он отметил, что Белгород и Белгородский район подверглись массированному обстрелу со стороны Украины.
Подробнее о трагедии — в материале «Газеты.Ru».
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