Число жертв обрушения дома в Белгороде выросло

Число жертв при обрушении части жилого многоквартирного дома в Белгороде выросло до 17. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.

Из них 14 опознаны. Позже в пресс-службе МЧС подтвердили информацию экстренных служб.

Подъезд многоквартирного жилого дома в Белгороде обрушился с 1-го по 10-й этаж из-за попадания украинского снаряда. В подъезде было 40 квартир. Момент прилета попал на видео. Сохраняется угроза обрушения оставшейся части строения.

В ходе разбора завалов на сотрудников МЧС упала крыша обрушившегося подъезда. Пострадали три спасателя.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков приехал на место обрушения. Он отметил, что Белгород и Белгородский район подверглись массированному обстрелу со стороны Украины.

Подробнее о трагедии — в материале «Газеты.Ru».

Ранее «Газета.Ru» перечислила пять правил выживания в Белгороде.