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Совет ЕС намерен на следующей неделе утвердить решение по доходам от активов РФ

ЕС намерен утвердить решение по конфискации доходов от активов РФ через неделю

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Владимир Астапкович/РИА Новости

Совет Евросоюза намерен на следующей неделе утвердить окончательное решение по отправке доходов от российских активов на помощь Украине. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в Европе.

«Это решение нуждается в согласовании постпредами стран Евросоюза, после чего это решение еще потребуется окончательно утвердить на следующей неделе Советом ЕС», — сказал источник агентства.

Заседания постпредов стран ЕС пройдет 15 мая в 10:30 (11.30 мск).

Как пишет РИА Новости, решение по российским активам планируется утвердить автоматически без предварительного обсуждения.

До этого начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий сообщил, что Euroclear в 2024 году может заработать порядка €6 млрд на российских активах, которые были заморожены в депозитарии из-за санкций Евросоюза.

14 мая Совет ЕС утвердил «план для Украины».

Ранее в ЕС заявили, что не боятся ответа России на использование ее активов для Украины.

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