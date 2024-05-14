Совет ЕС намерен на следующей неделе утвердить решение по доходам от активов РФ

Совет Евросоюза намерен на следующей неделе утвердить окончательное решение по отправке доходов от российских активов на помощь Украине. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в Европе.

«Это решение нуждается в согласовании постпредами стран Евросоюза, после чего это решение еще потребуется окончательно утвердить на следующей неделе Советом ЕС», — сказал источник агентства.

Заседания постпредов стран ЕС пройдет 15 мая в 10:30 (11.30 мск).

Как пишет РИА Новости, решение по российским активам планируется утвердить автоматически без предварительного обсуждения.

До этого начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий сообщил, что Euroclear в 2024 году может заработать порядка €6 млрд на российских активах, которые были заморожены в депозитарии из-за санкций Евросоюза.

14 мая Совет ЕС утвердил «план для Украины».

Ранее в ЕС заявили, что не боятся ответа России на использование ее активов для Украины.