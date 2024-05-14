Петербургская продавщица избила коллегу из-за того, что к ней ушли покупатели

В Петербурге продавщица мебельного магазина в ТЦ избила коллегу из-за того, что от нее ушли покупатели. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

По информации Telegram-канала, инцидент произошел 10 мая в мебельном магазине в торговом центре «Юго-Запад». Одна из продавщиц разозлилась, когда клиенты ушли из ее секции в отдел коллеги, и стала оскорблять ее. В результате между женщинами произошла драка — недовольная сложившейся ситуацией с клиентами работница повалила оппонентку на пол, таскала за волосы и била.

По словам другого сотрудника, администрация комплекса попросила охранников не вмешиваться в происходящее. По данным Telegram-канала «Mash на Мойке», на место вызвали врачей и полицию. Женщины написали друг на друга встречные заявления с похожим содержанием об оскорблениях и оставлении на теле синяков и ушибов.

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