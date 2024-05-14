В Китае увязали назначение Белоусова с «игрой вдолгую» с Западом на Украине

Предложение президента РФ Владимира Путина назначить новым главой минобороны бывшего вице-премьера Андрея Белоусова говорит о намерении Москвы «играть в долгую игру» на Украине, в РФ считают, что украинский конфликт не окончится в 2024 году на фоне курса Запада на эскалацию боевых действий. Об этом пишет китайская газета Global Times со ссылкой на экспертов.

«Решение о назначении Белоусова доказывает, что Россия готовится «играть в долгую игру» на Украине… России необходимо использовать ограниченные экономические ресурсы для оплаты военной операции, которая неизвестно, когда закончится, и, похоже, в Кремле считают, что конфликт вряд ли закончится в этом году», - говорится в сообщении издания, которое ссылается на научного сотрудника Китайского национального института международного обмена и судебного сотрудничества Цуй Хэна.

Как отмечает газета, эксперты КНР также обратили внимание на то, что Белоусов также является одним из высокопоставленных российских чиновников, которые помогли России успешно преодолеть трудности, возникшие в результате западных санкций, и обеспечить экономический рост страны.

До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не опасаются того, что перестановки в министерстве обороны могут спасти руководство Украины от возможного провала.

Ранее в Германии сочли «тревожным событием» назначение Белоусова министром обороны.