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Ноги в грязи, руки в презервативах: чем запомнились Недели моды в Милане и Париже

Завершился марафон Недель моды. Последними эстафету принимали Милан и Париж. О самых запоминающихся показах, скандалах и ньюсмейкерах — в фотогалерее «Газеты.Ru».

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