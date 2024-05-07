Вышло предупреждение о приближении Солнца к максимуму активности

Солнечные вспышки усиливаются из-за приближения светила к предполагаемому пиковому уровню активности, который ожидается в период с 2024 по 2026 год. Об этом сообщил РБК заместитель директора Института солнечно-земной физики СО РАН по научным исследованиям, кандидат физико-математических наук Роман Васильев.

По мнению ученого, в ближайшем будущем активность солнечных вспышек останется примерно на том же уровне, что и сейчас. «Возможно, чуть чаще, возможно, реже, но после 2025–2026 годов частота вспышек начнет снижаться», — отметил он.

Васильев подчеркнул, что пока нет серьезной угрозы от солнечных вспышек, так как до сих пор не наблюдалось настолько мощных вспышек, которые могли бы серьезно повлиять на Землю. Они влияют преимущественно на верхние слои атмосферы, нагревая их. Геомагнитные бури могут отражаться на работе низкоорбитальных спутниковых систем.

Как уточнил специалист, активность Солнца также влияет на радиосвязь, вызывая ухудшение распространения коротких радиоволн и действует на радиоволны УКВ-диапазона, системы позиционирования и спутниковую связь.

Увеличение скорости, плотности и неравномерности солнечного ветра в сочетании с активностью вспышек может вызывать геомагнитные бури и полярные сияния, которые могут нанести ущерб наземной инфраструктуре, линиям связи и электропередаче.

«Эти явления вызывают токи, которые могут повредить определенные компоненты этих систем», — пояснил Васильев.

До этого исполнительный директор НТЦ мониторинга окружающей среды и экологии МФТИ, кандидат физмат наук Александр Родин заявил, что мощные вспышки на Солнце, которые фиксировались на прошлой неделе, не оказывают значительного влияния на здоровье людей.

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