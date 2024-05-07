В США обвинили Россию в незаконном использовании Starlink

Сенатор Элизабет Уоррен заявила, что Россия, вероятно, незаконно использует интернет-терминалы Starlink на территории Украины. Она призвала Пентагон решить этот вопрос, сообщает газета Wall Street Journal, ссылаясь на письмо сенатора, направленное главе Пентагона Ллойду Остину.

Уоррен назвала такие действия «серьезной угрозой национальной безопасности» для США и их союзников.

Starlink — это новое поколение спутниковой сети, разработанной для обеспечения широкополосного доступа в интернет в любой точке мира. Ранее в СМИ появлялись сообщения о том, что американская частная космическая компания SpaceX продает терминалы спутникового интернета в Россию, однако владелец компании, миллиардер Илон Маск, опроверг эти утверждения, отметив, что терминалы не поставлялись в Россию непосредственно или косвенно, и что такие слухи абсолютно ложны.

В письме, направленном Остину, Уоррен требует разъяснений от Пентагона о знаниях о «использовании Россией Starlink» и о методах противодействия этому.

Представитель Пентагона, в свою очередь, подтвердил информацию о предполагаемом использовании российскими силами терминалов Starlink на Украине и заявил о сотрудничестве с SpaceX и Киевом для расследования и устранения этой угрозы.

Ранее генерал-лейтенант Юрий Ласточкин, начальник войск радиоэлектронной борьбы Вооруженных Сил РФ, заявил в интервью газете «Красная Звезда», что российский научно-технический потенциал позволяет включать терминалы Starlink, используемые Вооруженными Силами Украины, в список потенциальных целей в зоне специального воздействия.

В октябре 2023 года Илон Маск объявил о том, что SpaceX больше не может покрывать расходы на обслуживание Starlink на Украине из-за финансовых затрат компании. SpaceX обратилась к Пентагону с просьбой о финансовой поддержке, однако позднее Маск заявил, что будет продолжать финансировать обслуживание Starlink на Украине.

Ранее в офисе Зеленского обвинили Маска в отсутствии логики.