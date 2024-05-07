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Британия не отправит своего представителя на инаугурацию Путина

Reuters: Британия не будет направлять своего представителя на инаугурацию Путина

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Global Look Press

Великобритания не отправит своего представителя на инаугурацию президента России Владимира Путина. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на представителя МИД Соединенного Королевства.

«Великобритания не будет направлять своего представителя на инаугурацию президента Владимира Путина», — сказано в сообщении ведомства.

До этого глава пресс-службы американского Госдепартамента Мэттью Миллер заявлял, что официальные представители Соединенных Штатов не заявлены на торжественной церемонии инаугурации российского президента.

Инаугурация Путина состоится 7 мая. Торжественные мероприятия в честь Дня Победы, в том числе парад на Красной площади, пройдут в день праздника — 9 мая.

6 мая президент РФ выразил благодарность правительству России за совместную работу на протяжении предыдущих лет.

До этого председатель ЛДПР Леонид Слуцкий заявлял, что Госдума может утвердить премьер-министра 8 мая, если Путин предложит кандидатуру сразу после инаугурации.

Ранее сообщалось, кто будет представлять Францию на инаугурации Путина.

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